Google | Antitrust francese infligge sanzione da 250 milioni

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 mar. (askanews) – L’Autorité de la concurrence, l’, ha multatoper 250di euro per non aver rispettato alcuni degli impegni resi vincolanti al termine di una precedente procedure per violazione delle legge del 2019 sulla remunerazione dei diritti d’autore. “Dopo aver ordinato misure provvisorie sotto forma di ingiunzioni nell’aprile 2020 – ricorda l’in una nota – l’Autorité ha constatato chenon aveva rispettato tali ingiunzioni ed ha inflitto un’ammenda di 500di euro, oltre a condannarea conformarsi alle ingiunzioni iniziali”. Nel giugno 2022 l’aveva accettato gli impegni diper superare le violazioni ed aveva nominato ...

