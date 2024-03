Golf | Manassero guida la carica degli otto azzurri a Singapore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 marzo 2024 – Il DP World Tour entra in una terza fase di gare denominate Asian Swing che iniziano con la seconda edizione del PorscheClassic (21-24 marzo) per proseguire con tappe successive in India, Corea del Sud, Giappone e Cina, incastonate tra due Major, il Masters (11-14 aprile) e l’US PGA Championship (16-19 maggio). Al Laguna NationalResort Club ditorna in campo Matteo, reduce dal successo nel Jonsson Workwear Open, il quinto in carriera e arrivato dopo quasi undici anni (il 26 maggio 2013 vinse il BMW PGA Championship). Insieme a lui saranno al via altri sette: Guido Migliozzi, Edoardo Molinari, Renato Paratore, Lorenzo Scalise, Andrea Pavan, Francesco Laporta e Filippo Celli, ossia tutti coloro con ‘carta’ piena eccetto Francesco Molinari ...