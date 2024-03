Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ecco glidi politica sulledidegli italiani. La situazione sembra per lo più stazionaria anche in questo inizio 2024. Fratelli d'Italia appare in leggero calo, mentre nel centrodestra prosegue la corsa di Forza Italia che ha raggiunto la Lega. L'ultimoo è: Ipsos per Corriere della Sera del 20 marzo FdI - 27% (-1% rispetto al 20 febbraio) Pd - 19% (+0,4%) M5S - 17,4% (+0,4%) Lega - 8,2% (-0,1%) FI - 8,2% (+0,3%) Italia Viva - 3,4% (-0,2%) Azione 3% (-0,3%) Swg per Tg La7 del 18 marzo 2024 FdI - 26,8% (-0,3% rispetto al 11 marzo) Pd - 19,8% (-0,4%) M5S - 15,3% (-0,1%) Lega - 8% (-0,1%) FI - 7,8% (+0,2%) Azione - 4,3% (-0,2%) IV - 3,2% (+0,1%) Tecné per Agenzia Dire del 18 marzo FdI - 27,6% (-0,2% rispetto al 5 marzoo) Pd - 20,3% (+0,1%) M5S - 15,8% ...

Vigna Mungo: Opinioni Dei Professionisti Della Nutrizione, Porzioni Salutari E Svantaggi - Iyanuoluwa Oyetunji: quanto dovresti mangiare Gli esperti esprimono le loro opinioni. Master of Science in Medicine, specialization in Human Nutrition · 2 years of experience · South Africa Raccomand ...msn

Quanto cresce l'Italia dei brevetti - Nel 2023, tra le nazioni che hanno presentato almeno 5 mila domande all'Ufficio europeo, solo il Regno Unito ha fatto meglio.linkedin

Morti sul lavoro, Uil porta mille bare in piazza del Popolo a Roma - Serve risvegliare le coscienze – aggiunge – chiediamo misure più forti e concrete, che oggi chi viola le norme non possa lavorare, che nei subappalti a cascata siano applicate le norme che vigono per ...radiocolonna