Gli uffici del futuro sono sostenibili | esempi di buone pratiche

In occasione della festa del papà, a Viva Rai 2!, il conduttore Fiorello ha duettato con la figlia Angelica. Papà e figlia si sono esibiti in un’emozionante performance di “La prima cosa bella”, ... (caffeinamagazine)

Brad Winderbaum, produttore esecutivo della serie animata “X-Men ’97” seguito di X-Men: The Animated series, ha confermato, in una lunga intervista a The Hollywood Reporter, che le serie Marvel ... (cinemaserietv)