Gli studenti del Politecnico progettano la Lissone del futuro

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Prima l’hanno studiato approfonditamente, poi lo hanno riprodotto in un grande plastico che oggi si potrà osservare in municipio. Un lavoro che darà una mano a ripensare e riqualificare il centro storico cittadino. Protagonisti, più di 100deldi Milano: i giovani architetti, urbanisti e ingegneri hanno trasformato una fetta centrale diin un caso di studio sul campo, fino a realizzarne un modello in scala che darà spunti al Comune per discutere di città sostenibile, ecologica, con servizi per tutti e accessibile a chiunque. A finire sotto la lente del progetto “Terragni e- Rigenerare la città“, l’area in cui sorge Palazzo Terragni, monumento simbolo del razionalismo italiano, e quindi gli edifici che punteggiano piazza Libertà e la vicina piazza Garibaldi. Il risultato finale lo ...