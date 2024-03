Gli F16 promessi all' Ucraina che non arrivano mai

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Non prima di sei mesi l’avrà i suoi F16. I motivi sono diversi e come sempre abbiamo sostenuto in queste pagine, dotare Kiev di aeromobili occidentali non poteva essere fatto più rapidamente. Lo scorso anno, a giugno, due piloti di caccia ucraini con i nickname “Juice” e “Moonfish” avevano visitato Capitol Hill per sollecitare i legislatori ad approvare l'addestramento dei loro colleghi, e lo hanno fatto sia relazionando il Pentagono, sia parlando ai politici, a proposito delle difficoltà che hanno incontrato usando velivoli obsoleti come i loro MiG-29 nei primi giorni del conflitto. “Se stiamo parlando di superiorità aerea, in pratica i russi hanno evidenti vantaggi tecnici rispetto ai nostri jet da combattimento”, aveva detto alla Cnn “Moonfish”, descrivendo i suoi duelli aerei come missioni suicide. Mentre un terzo pilota chiamato Nomad (Nomade, termine ...