Gli atleti russi e bielorussi non prenderanno parte alla cerimonia di apertura della Olimpiadi

Per Bokar Badji , il velocista reggiano di origini senegalesi tesserato per la Fratellanza Modena, è arrivato il gran giorno, l’esordio ai campionati Europei indoor master d’ Atletica in corso a Torun, ... (sport.quotidiano)

Al via il 60mo Torneo delle Regioni. 7 i convocati orvietani - Si terrà in Liguria, dal 23 al 29 marzo prossimi, la 60esima edizione del Torneo delle Regioni, la kermesse che riunisce in un unico grande evento le rappresentative di tutte le regioni italiane Under ...orvietosport

Parigi 2024, la decisione sulla presenze di atleti russi e bielorussi alla cerimonia d’apertura - È arrivata la decisione del CIO sull’eventuale presenza degli atleti russi e bielorussi alla cerimonia di apertura di Parigi 2024. A causa del conflitto ucraino-russo, gli atleti potranno prendere ...tag24

Preservativi gratis alle Olimpiadi 2024: agli atleti ne verranno consegnati 300mila, due a testa al giorno - Rimarranno anche i letti di cartone, che adesso potranno sostenere due persone Nessun "divieto" di intimità per gli atleti e le atlete che, quest'anno, parteciperanno alle Olimpiadi di Parigi: a ogni ...leggo