Gli artisti speciali di Facciavista all’opera al G7 di Assisi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Glidell’associazionedi Monza protagonisti del G7 dedicato alla disabilità. È in calendario dal 14 al 16 ottobre, ad, il primo G7 mondiale dedicato a inclusione e disabilità, promosso dall’Italia, ministero per la Disabilità e inclusione. La ministra Alessandra Locatelli ne ha parlato ieri a Perugia, sottolineando anche il contributo dell’associazione monzese dedicata alle persone con spettro autistico e guidata da Matteo Perego e Melissa La Scala. "Melissa, Matteo e i ragazzi – ha detto la ministra – stanno realizzando qualcosa di meraviglioso. Abbiamo detto che coinvolgeremo le realtà associative nell’organizzazione e fruizione dei servizi, ma anche nella realizzazione dei doni istituzionali, consuetudine di tutti i G7, per lasciare traccia dell’importanza dell’Italia, del made in Italy e della ...