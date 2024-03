Gli amici di Antonella Di Massa | morta a Ischia | a Chi l’ha Visto | “Chiunque l’abbia vista ora parli”

Bianca Balti ha compiuto 40 anni e, per l’occasione, si è regalata una sontuosa festa a Milano con i suoi amici vip ieri, 19 marzo 2024. Tra balli e torte con le candeline, non poteva ovviamente ... (diredonna)

Inizia la preparazione per il serale e i primi guanti di sfida causano tensione tra gli allievi, perfino tra Giovanni e Nicholas , fino a ieri migliori Amici . Guanti di sfida reciproci tra Raimondo ... (movieplayer)

amici, Nicholas in crisi dopo le parole di Giovanni: «Non riesco a guardarti in faccia» - Si scaldano gli animi degli allievi prima dell'inizio del serale di amici. Nicholas è stato chiamato al guanto di sfida, con un'esibizione di flamenco, contro Giovanni Tesse per ...leggo

Benedetta ed Enrico fanno infuriare gli esperti: “Figuraccia” e Nada se ne va - Le anticipazioni di Matrimonio a prima vista Italia 2024 rivelano che Benedetta ed Enrico faranno infuriare gli esperti: che cosa hanno combinato questa voltaultimenotizieflash

amici, guanti di sfida e litigi tra Nicholas e Giovanni: cos’è successo - Attimi di tensione tra i due ballerini. Il motivo I guanti di sfida lanciati dai rispettivi coach e una dichiarazione di Giovanni sull'amico ...gossipetv