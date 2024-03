Gli addii e l’intesa con il sostenitore di Putin del “Movimento imprese italiane” scombussolano la Lega di Salvini in Liguria

Oltre a Zielinski e Osimhen , altri 5 big potrebbero partire. Meret, Rrahmani, Mario Rui, Simeone e Raspadori in bilico . Il Napoli si prepara a una vera e propria rivoluzione in estate. Oltre agli ... (napolipiu)

Firenze, 26 febbraio 2024 – La settimana che inizia potrebbe essere quella in cui l’inchiest a sulla strage di via Mariti prenderà la strada della superconsulenza sulla trave che, cadendo, ha ... (lanazione)

Fiorentina in lacrime: Joe Barone non ce l’ha fatta - Abituati a raccontare con gioia le imprese dei personaggi dello sport, è sempre triste raccontarne gli addii. Da pochi minuti è arrivata la notizia della morte di Joe Barone. Il direttore generale ...sportfair

Di Stefano: “Pulisic ha superato sé stesso, Theo poteva aver subìto gli addii di Brahim, Castillejo e Maldini” - Il giornalista Peppe Di Stefano celebra la grande stagione dell’americano e si interroga sulla flessione accusata ad inizio stagione dal francese. Col goal realizzato a Verona Christian Pulisic ha sup ...notiziemilan

PS Plus Extra/Premium perderanno presto altri 3 giochi gratis - Gli addii di PlayStation Plus Extra e Premium non sono ancora finiti: il servizio in abbonamento ha svelato che altri 3 titoli sono pronti a lasciare il servizio. Come i fan ben sapranno, il catalogo ...informazione