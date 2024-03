Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi | scatta il bacio? I rumori sospetti scatenano i social

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 20 marzo 2024) E’ta nuovamente la scintilla tra? Cosa è accaduto tra i due gieffini al Grande Fratellosempre più vicini al Grande Fratello. Quando manca ormai solo una manciata di giorni alla finale del reality, anticipato dalla semifinale che andrà in onda domani sera, le dinamiche esplodono all’interno del loft di Cinecittà. Nella notte sarebbe andato in scena un momento molto curioso nella Casa più spiata d’Italia, che ha visto come protagonisti l’attrice romana e il dirigente scolastico calabrese. I fan del reality hanno notato un atteggiamento molto strano da parte di entrambi i concorrenti. Nel filmato circolante suipossiamo ...