Gite scolastiche? Per uno studente su due sono un miraggio | costano troppo e i docenti non vogliono partire

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Scarrozzare decine e decine di adolescenti è un rischio che tanti insegnanti hanno ormai timore di assumersi. E così, anche quest’anno, la metà degli studenti non partirà. È quanto emerge dall’edizione 2024 dell’annuale Osservatorio sulledi Skuola Net, realizzato su un campione di 1.200 alunni delle classi medie e superiori. Il 31% delle scuole ha già comunicato loro che il tanto atteso viaggio di istruzione non si farà, mentre l’8% ha rinunciato personalmente, per scelta propria o della famiglia. Il 12% è in attesa di decisioni, ma con poche speranze rimaste, essendo già marzo. Unosu quattro riferisce che la causa principale di rinuncia è legata alla mancanza di disponibilità dei professori a prendersi la responsabilità di viaggiare con classi intere di ragazzi e ragazze. Ma i motivi...