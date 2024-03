Gite scolastiche | metà degli studenti non parte perché non ci sono docenti-accompagnatori e per costi troppo alti

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Anche quest'anno, per uno studente su due, il viaggio d'istruzione con pernottamento fuori sede rimarrà un sogno. Le ragioni principali? La carenza di insegnanti disponibili ad accompagnare i ragazzi e ielevati che non permettono a tutti dicipare. L'articolo .

Torna anche nel 2024 il Bonus gite scolastiche da 150 euro . E rispetto agli annunci della prima ora, si allarga la platea: la soglia Isee per accedere al beneficio sale dai 5.000 ai 15.000 euro . Il ... (quifinanza)

Con NOTA del 14 marzo il Ministero dell'istruzione e del merito ha fornito le indicazioni operative per il riconoscimento del cosiddetto Welfare gite per l’anno scolastico 2023/2024 (Decreto ... (orizzontescuola)

Torna la possibilità di fare domanda per il bonus gite scolastiche 2024 fino a 150 euro . Le nuove scadenze non sono ancora note, ma il requisito Isee sarà alzato: 15mila euro , mentre prima era ... (fanpage)

