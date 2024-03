Killer di Giovanbattista Cutolo condannato a 20 anni a Napoli : accolta richiesta del pm per la morte di GioGiò , musicista 24enne ucciso in una rissa (notizie.virgilio)

Giovanbattista Cutolo ucciso a Napoli, la mamma Daniela Di Maggio: «Ora porterò il suo messaggio nelle scuole» - Daniela Di Maggio ha stretto tra le mani la grande foto di Giogiò fino a pochi istanti prima dell’udienza. Al suo fianco l’ex compagno, gli amici, i colleghi d’orchestra e ...ilmattino

Omicidio Giogiò Cutolo: il killer condannato a 20 anni - Il ragazzo di 17 anni accusato di aver ucciso il musicista Giovanbattista Cutolo, detto Giogiò, il 31 agosto scorso a Napoli, è stato condannato a 20 anni di carcere. A deciderlo è stato il giudice ...primapaginanews

Omicidio di Giogiò, l'imputato condannato a 20 anni - Il Tribunale per i minorenni di Napoli ha condannato a 20 anni di reclusione il 17enne L.B. per l'omicidio di Giovanbattista Cutolo, detto Giogiò, 24enne musicista ucciso in piazza Municipio a Napoli ...tgcom24.mediaset