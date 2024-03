Giornata Mondiale del Tiramisù il 21 marzo | i milanesi non rinunciano al dolce più amato di sempre Tra tradizione e varianti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Milano, 202024 – Cucchiaio alla mano, pronti a mangiarci un bel. Almeno domani, 21di uno dei dolci più apprezzati in Italia. Nonostante la sua origine veneta, ilha lasciato negli anni un’impronta indelebile sul territorio, tanto da essere unordinato e consumato in tutta la penisola, con picchi di richieste nella capitale e in alcune città del Nord, tra cui Milano, Genova e Torino. Proseguendo nella classifica si trovano Trieste, Bologna e Padova. La bontà delnon conosce confine, tanto che chiude la classifica la città di Napoli e Pisa. Per l’occasione Just Eat ha analizzato le preferenze di consumo degli italiani svelando diverse curiosità. Laal primo ...