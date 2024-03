Giornalisti | Meloni ricorda Alpi e Hrovatin | ‘coraggio Ilaria è coraggio donne italiane’

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “Voglio unirmi al ricordo die Miran. Oggi ricorrono 30 anni dall’agguato mortale a che a Mogadiscio ha spezzato le loro vite.è una delleche ho citato nel mio discorso di insediamento alle Camere, perché il suoè ildelleitaliane. Tutti dobbiamo esserle grati, particolarmente le. Io le sono grata da donna, collega giornalista, rappresentante delle istituzioni”. Lo ha detto la premier Giorgiaintervenendo in replica nell’Aula di Montecitorio. “Il cammino verso la verità non è concluso, dobbiamo percorrerlo perché – ha aggiunto – sapere nomi e cognomi di assassini e mandati è dovere di tutti. ...

Meloni: grata a Ilaria Alpi, è un dovere continuare a cercare la verità - Roma, 20 mar. (askanews) – “Voglio unirmi al ricordo di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Oggi ricorrono 30 anni dall’agguato mortale a che a Mogadiscio ha spezzato le loro vite. Ilaria Alpi è una delle d ...askanews

Meloni in Aula alla Camera ricorda Alpi, le siamo tutte grate - Quando Meloni ha preso la parola tutti i deputati presenti in Aula sono scattati in piedi per applaudire. Applauso replicato quando ha parlato dei Giornalisti e dell'importanza della libertà di stampa ...ansa

Trent’anni fa l’uccisione di Ilaria Alpi e Milan Hrovatin. Mattarella: “Dare un nome ad assassini e mandanti” - Erano Giornalisti di valore alla ricerca in Somalia di verifiche e riscontri su una pista che avrebbe potuto portare a svelare traffici ignobili". Le Medaglie d'oro al Merito Civile, di cui Alpi e ...repubblica