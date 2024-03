Giornalisti | Casellati | ‘a 30 anni fare luce su tragico assassinio Alpi e Hrovatin’

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “Il 20 marzo 1994 a Mogadiscio venivano barbaramente uccisi Ilariae Miran Hrovatin, due professionisti dell?informazione che incarnavano l’essenza stessa del giornalismo: coraggiosi ‘cercatori di verità’ che hanno pagato con la vita la loro dedizione. A 30dalla scomparsa, è tempo che venga finalmente fattasu quel: per onorare la loro memoria e i valori per cui hanno sacrificato le loro vite e per i quali ancora oggi tantisubiscono violenze, minacce e soprusi?. Lo dichiara il Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Elisabetta. L'articolo CalcioWeb.

