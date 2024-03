Giorgia Meloni conferma che l’Italia non ripristinerà i fondi a UNRWA | “Non c’è chiarezza sull’utilizzo”

ROMA Matteo Salvini assente giustificato. Ha detto ai suoi di avvertire Palazzo Chigi che non sarebbe stato in aula al Senato affianco a Giorgia Meloni . E la strategia dell'as senza è... (ilmessaggero)

ROMA Matteo Salvini assente giustificato. Ha detto ai suoi di avvertire Palazzo Chigi che non sarebbe stato in aula al Senato affianco a Giorgia Meloni. E la strategia dell'assenza è... (ilmessaggero)

MO, Meloni: MI DISPIACE NON AVER SENTITO RIFERIMENTI A CIVILI ISRAELIANI IN AULA - Roma, 20 mar - "Mi dispiace non aver sentito il riferimento ai civili israeliani in molti interventi che ho sentito in quest'aula". Così il premier Giorgia Meloni, nel suo intervento in replica alla C ...9colonne

Meloni: "No operazione di terra di Israele a Rafah, no a ripristino di fondi all'Unrwa" - Dopo l'intervento al Senato, la premier Giorgia Meloni ha illustrato alla Camera alcuni dei punti chiave che verranno discussi durante il Consiglio europeo del 21 e 22 marzo, chiamato ad assumere ...it.euronews

UCRAINA, Meloni: POSIZIONE GOVERNO ITALIANO CHIARA, NON ALTRETTANTO OPPOSIZIONI - Così il premier Giorgia Meloni, nel suo intervento in replica alla Camera nell'ambito delle comunicazioni in vista del Consiglio... (© 9Colonne - citare la fonte...) Accedi al servizio Nove Colonne ...9colonne