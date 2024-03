Giorgia Meloni | attacco hacker al profilo Instagram del presidente del Consiglio

(Di mercoledì 20 marzo 2024)Hack del Primo Ministro: svelata l’intrusione informatica Ildeldelè rimasto vittima di unmentre era in viaggio verso Roma al termine della sua missione in Egitto. Durante la violazione, una storia e un post recante la scritta ‘Grazie Elon free Btc!‘ insieme all’immagine di unfabbricato di Elon Musk è stata pubblicata. Nonostante l’informatico È stato rapidamente risolto, le immagini dei contenuti contraffatti sono circolate sulle piattaforme dei social media. Palazzo Chigi ha confermato la breccia, sostenendo che il...

Gesto controverso di uno studente al Senato, Meloni e la reazione della destra - Un episodio insolito ha avuto luogo ieri pomeriggio al Senato. Durante una visita di classe del liceo Righi di Roma, un ragazzo ha mimato il gesto di una pistola contro Giorgia Meloni, presidente del ...informazione

Il nuovo Papeete a rilascio lento ma Meloni evita lo scontro - Clamorosa quella di ieri in Senato, dove tutto il governo si è messo in posa per ascoltare le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio Europeo. Era la photo-opportunity di ...laprovinciapavese.gelocal

Meloni: “Non intendiamo interrompere ricerca verità su morte Giulio Regeni” - Roma, 19 marzo 2024 "Grazie a questa rinnovata cooperazione e buoni rapporti coltivati con l'Egitto abbiamo raggiunto l'importante risultato della scarcerazione di Patrick Zaki, ma, a differenza di qu ...video.corriere