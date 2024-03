Giorgi-Frech oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Miami 2024

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Camilasfiderà Magdalenanel primo turno del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. La marchigiana ha dato qualche buon segnale ad Indian Wells, dove ha battuto un’avversaria in forma come la britannica Katie Boulter prima di arrendersi di fronte alla giovane ceca Linda Noskova. L’esordio è sulla carta fattibile contro la top cinquanta polacca, che recentemente è riuscita a spingersi fino agli ottavi di finale in quel di Dubai. Secondo le quote dei bookmakers sarà un match all’insegna dell’equilibrio, conleggermente sfavorita. Le due si sono incontrate due anni fa al primo turno di Wimbledon, conche riuscì ad imporsi in due parziali, soprattutto il primo molto combattuto. In palio per la vincitrice c’è ...

