Giorgetti | ' senza intesa sulla web tax valuteremo modifica'

(Di mercoledì 20 marzo 2024) A livello Ocse si sta "lavorando intensamente per definire le questioni aperte e raggiungere un accordo complessivo sul primo pilastro che possa portare a firma della convenzione multilaterale entro il prossimo giugno", ma "tale concertazione appare sempre più problematica". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlorispondendo in question time ad un'interrogazione della Legaweb tax. "Ove non si dovesse addivenire ad un accordo multiralterale, il governo potrà valutare comere l'imposta domestica sui servizi digitali, anche tenendo conto del quadro dei rapporti internazionali".

