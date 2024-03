Giochi e decreto Dignità | Agcom archivia procedimento contro sala scommesse in provincia di Salerno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiI cartelli posti all’entrata di un locale adibito apossono avere scopo prevalentemente informativo, e quindi non violare il divieto di pubblicità al gioco previsto dal. Come rileva agipronews è il caso di unadi Vallo della Lucania, indiil quale era stato avviato unsanzionatorio poito dall’. Nel corso di unllo, la Guardia di Finanza aveva rilevato nei pressi dell’ingresso dell’esercizio due cartelloni, dalla grandezza di un foglio A4, che per i finanzieri rappresentava “una forma di pubblicità diretta in cui risultava presente un ...