Giochi dell’area verde | al via la sostituzione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Serviranno oltre 33mila euro più Iva per sostituire inell’areavicino al chiosco ‘Da Renzo’, all’interno del parco delle Acque minerali. Area Blu ha affidato l’operazione alla Proludic Srl, ditta piemontese specializzata in interventi di questo tipo. L’intervento, che verrà portato avanti presumibilmente nelle prossime settimane, riguarda una zona particolarmente frequentata dai bambini, a due passi dallo stadio Galli e dall’Autodromo. I lavori seguiranno quelli, compiuti da altre ditte, che nei mesi scorsi hanno interessato varie areedella città divenute inutilizzabili a causa del degrado e dell’incuria come quelle nei parchi pubblici Vittime di Chernobyl, 11 Settembre e quartiere Campanella. Discorso a parte merita invece la recente inaugurazione del parcodi Spazzate Sassatelli. Dopo ...