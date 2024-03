(Di mercoledì 20 marzo 2024) Unasi èta aldi un'isola delsudoccidentale per cause ancora da accertare. La guardia costierase ha dichiarato di aver tratto in salvo sei membri dell'equipaggio e di essere alla ricerca dei cinque dispersi. Le autorità hanno dichiarato di aver ricevuto una richiesta di soccorso dallaKeoyoung Sun, dicendo che si stava inclinando e si stava rifugiando vicino all'isolase di Mutsure. La televisione NHK ha riferito che l'equipaggio comprendeva un cinese, due sudcoreani e otto indonesiani.

Roma, 20 marzo 2024 - Una petroliera sudcoreana si è ribaltata al largo della costa occidentale del Giappone . La Guardia costiera nipponica, allertata in tempo dall'equipaggio, è riuscita a portare ... (quotidiano)

Giappone, petroliera si capovolge in mare. Salvati 8 marinai, tre i dispersi - Roma, 20 marzo 2024 - Una petroliera sudcoreana si è ribaltata al largo della costa occidentale del Giappone. La Guardia costiera nipponica, allertata in tempo dall'equipaggio, è riuscita a portare in ...quotidiano

Giappone, petroliera sudcoreana si ribalta in mare al largo della costa nipponica - (LaPresse) Una petroliera sudcoreana si è ribaltata al largo di un'isola del Giappone sudoccidentale per cause ancora da accertare. La ...stream24.ilsole24ore

Caldo anomalo in Canada e gli orsi escono prima dal letargo: il video del risveglio del grizzly - Le immagini girate allo zoo di Toronto. Le autorità mettono in guardia la popolazione | CorriereTv ...video.corriere