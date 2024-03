Giappone | petroliera si capovolge in mare Salvati 8 marinai | tre i dispersi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 marzo 2024 - Unasudcoreana si è ribaltata al largo della costa occidentale del. La Guardia costiera nipponica, allertata in tempo dall'equipaggio, è riuscita a portare in salvo otto, mentre tre risultano ancora. La Keoyoung Sun è stata sorpresa dalin burrasca con venti fino a 54 km orari. L'incidente è avvenuto nel tratto dilargo della prefettura di Yamaguchi. L'equipaggio, compreso il rischio imminente, intorno alle 7 del mattino locali, ha chiesto aiuto alla guardia costierase che ha inviato subito soccorsi viae via aria. #BREAKING : S.Korean-flagged tanker capsizes off coast in west Japan, 4 rescued There were 11 crew on board the tanker, Keoyoung Sun, including two ...