Giampaolo Rossi amministratore delegato e Marcello Ciannamea d g | grandi manovre alla Rai

(Di mercoledì 20 marzo 2024) E’ tempo die accordi politici per delineare il futuro della Rai. Secondo indiscrezioni circolate negli ultimi giorni (il primo a darne notizia è stato il portale Dagospia) la premier Giorgia Meloni e il suo vice Matteo Salvini avrebbero trovato un accordo per i vertici dell’azienda. Il ruolo diandrebbe a(attuale d.g.), manager in quota Fratelli d’Italia, mentre quello di direttore generale verrebbe assegnato a, sponsorizzato dLega. Intanto il 25 marzo scadono i termini per le candidature degli aspiranti membri del Cda. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

