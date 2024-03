Giachetti incorona la sua ex Unieuro | Ora siete pronti per il grande salto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) È sempre stato presente nella ‘due giorni’ del PalaTiziano, per vedere le partite e salutare i vecchi amici. Jacopo, classe 1983, ex biancorosso dal 2018 al 2022, si è ritirato alla fine della scorsa annata dopo l’ultima stagione con la Stella Azzurra. Ora è diventato il gm della società romana che è in procinto "di lanciare un progetto triennale di basket internazionale su cui stiamo lavorando da più di un anno"., confessi, non le manca il basket giocato? "Ammetto che un po’ mi manca, ma purtroppo arriva per uno sportivo il momento in cui si deve diventare ‘grandi’ e smettere di giocare. Con questo progetto della Stella Azzurra però meglio non potevo capitare: è un ruolo che mi piace molto, che mi fa stare nel mondo dello sport che amo ma a contatto con i giovani e in una realtà internazionale dopo i tour che abbiamo fatto a ...