Già deturpata l' ultima opera di Banksy | vandali subito in azione | GUARDA

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 20 marzo 2024) È già statal'di, realizzata dall'artista su un palazzo di quattro piani di Hornsey Road, nel quartiere Finsbury Park, alla periferia nord di Londra. Il lavoro dell'artista – apparso lo scorso weekend – raffigurava una donna con in mano un attrezzo per spruzzare vernice e pittura verde sulla parete dell'edificio davanti alla quale c'è un albero di ciliegie spoglio e con i rami potati che, grazie al gioco di prospettive, diventa parte integrante dell', dando l'illusione di una chioma naturale. La vernice verde è stata spruzzata sul muro, replicando le foglie assenti dell'albero, che è stato severamente potato con una tecnica nota come capitozzatura, considerata dannosa da molti esperti di arboricultura. Qualcuno ha gettato vernice bianca sul muro, imbrattando ...