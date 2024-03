GF | Sergio D’Ottavi tradisce Greta Rossetti | anche la mamma di lei contro questa decisione

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 20 marzo 2024)è rimasta visibilmente amareggiata per la scelta fatta nella casa del GF in diretta TV daMarcella Bonifacio non ha perso tempo per dire la sua e andare nuovamenteil ragazzo. Infatti, la donna ha visto quanto accaduto come una conferma a ciò che sostiene da tempo sul gieffino, dato che non l’ha mai convinta del tutto. Cosa c’è dietro lapresa danonostante il forte interesse mostrato per? Grande Fratello 2023:delusa danella diretta del Grande Fratello 2023 invece di dare il suo voto a...