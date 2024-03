Gewiss Stadium | il modello Lego dello stadio dell’Atalanta – FOTO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Lo straordinariofatto con idel. Gli scatti fatti durante la mostra all’Oriocenter Ildel. In poche parole, il sogno rimasto nel cassetto di molti tifosi nerazzurri, fino ad ora. Già, perché esso si è tramutato in realtà nella giornata di oggi. Alla più grande mostramai fatta, presso l’Oriocenter di Bergamo, è stato messo anche unin scala delcon tanto di mattoncini nerazzurri. Una vera e propria opera d’arte. Uncomposto da 100 mila pezzi in ...