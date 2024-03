Georgia-Lussemburgo | qualificazioni Euro 2024 | tv | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 20 marzo 2024)è un match valido per gli spareggi di qualificazione ade si gioca giovedì alle 18:00: diretta tv,. È un’occasione unica per entrambe, visto che si tratta di due selezioni che non hanno mai partecipato ad una fase finale di un campionatopeo. Laha sfiorato l’impresa quattro anni fa, perdendo la finale degli spareggi con la Macedonia del Nord. Ini in cerchio – IlVeggente.it (Ansa)Per ilinvece essere ai playoff è già motivo di orgoglio, dal momento che la piccola nazionale del Granducato fino a pochi anni fa non era altro che una di quelle “rappresentative-materasso” (se così possiamo definirla) di un ...