Geometra o perito agrario per gestione cantiere

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Sede lavoro Ancona. Data scadenza: 24/03/24. Numero Candidati: 1. Qualifica:. Codice offerta 60687/3. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Senigallia. Email: [email protected] . Pec: [email protected] . Telefono: 071/9959104. Descrizione rapporto lavoro: borsa lavoro. Azienda agricola Casavecchia Leonello di Arcevia (An) è disponibile ad ospitare per borsa lavoro 1 figura di "" presso la sede di San Lorenzo in Campo (Pu) per ladella contabilità die delle norme di prevenzione e sicurezza. Richiesto diploma di. Orario 32 ore settimanali. Il candidato in possesso dei requisiti previsti dal bando ...

Settore ambiente. Serve un tecnico - Offerta di lavoro per Tecnico/a ambientale a Como. Requisiti: laurea in ingegneria ambientale, diploma di perito edile o di Geometra, conoscenza di Word, Excel e Autocad, patente B. Contratto in ...ilgiorno

Carrozziere e verniciatore in officina meccanica - Agenzia cerca carrozziere/lattoniere per riparazioni lamiera, Geometra/perito edile per studio tecnico ed un verniciatore per riparazioni e finiture. Contatti per ...lanazione

Due geometri esperti per la gestione dei cantieri - Impresa di Rimini cerca apprendista Geometra o perito industriale per gestione cantieri idraulici. Azienda edile cerca tecnico di cantiere Geometra esperto. Requisiti e modalità di candidatura ...ilrestodelcarlino