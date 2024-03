Genova | Pier Silvio Berlusconi in tribunale | il suo ex maggiordomo vuole che gli paghi gli straordinari

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Si chiama Lucio Camba e ha fatto fino a qualche tempo fa il. Per un cliente d’eccezione:. Ha lavorato per il figlio die per la sua compagna Silvia Toffanin a villa Bonomi Biolchini, il castello di Paraggi nel comune di Santa Margherita. E ora ha portato il suo datore di lavoro in. L’oggetto del contendere è il lavoro svolto durante il lockdown per Covid-19, un periodo in cui con le famiglie a casa le incombenze sono aumentate. Camba chiede il pagamento degliche a suo dire sono stati svolti per accudire la famiglia di, che comprende i due figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. La causa Camba è ormai vicino alla pensione e non lavora più per la ...