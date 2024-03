Gender Gap | Columbro e Rinaldi a Sky TG24 | Problema che ha matrice culturale

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 20 marzo 2024) È ilgap il tema dell’ultima puntata di Overview condotta da Alessandro Marenzi. La disparità di genere sul posto di lavoro ha raggiunto percentuali altissime, a causa di stereotipi e modelli culturali che continuano a dominare la società contemporanea. Ne hanno parlato a Timeline, su Sky, Donata, giornalista e docente di Data Visualization in Iulm, e Azzurra, economista femminista e Direttrice della School ofEconomics dell’Università La Sapienza di Roma, sottolineando come la maternità sia uno dei principali ostacoli per le donne alla carriera.