Gen V | svelato quando inizieranno le riprese della Stagione 2 dello spin-off di The Boys

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Dopo il successo di pubblico e critica, lo-off di Thetornerà con la secondae ora c'è anche una data Dopo il plauso di critica e pubblico, Gen V è stato rapidamente rinnovato per una2 che debutterà dopo l'arrivoquartadi Thee adesso sono emerse novità circa l'inizio delle. I prossimi episodishow si collegheranno direttamente alla quartadi The, che uscirà nel corso dell'estate, così come quella si collegherà alla primadi Gen V, come già visto nella scena post-credit-off. "L'arrivo di Patriota ci è sembrato il culmine di questa...

“Questo doppiopesismo non fa bene né al giornalismo né alla verità” Giorgio Mulè non ha nessun dubbio. Il vicepresidente della Camera dei deputati, intervenuto sul caso dossier aggio ad Omnibus su La ... (iltempo)

L’ultima parola sul rigore in Inter-Genoa , per fallo di Frendrup su Barella , la dà la conversazione fra gli arbitri rivelata durante Open VAR su DAZN. Ecco cosa si sono detti Ayroldi e ... (inter-news)

L’episodio di razzismo di Francesco Acerbi nei confronti di Juan Jesus non sta passando inosservato. L’Italia ha già escluso il difensore dal ritiro, e presto potrebbero arrivare altre decisioni ... (spazionapoli)

Sudakov Juve, l’ucraino svela: «Avevano fatto un’offerta. Ma il 3-5-2 non è uno schema standard per me» - Sudakov Juve, il talento ucraino, obiettivo per l’estate, fa una rivelazione sul club bianconero e l’interesse verso di lui Georgiy Sudakov, obiettivo del calciomercato Juve, ha così parlato al Corrie ...juventusnews24

Snapdragon 8s Gen 3: arriva l’intelligenza artificiale generativa - Qualcomm ha svelato il suo nuovo chip di fascia alta, Snapdragon 8s Gen 3, il primo SoC progettato per ottimizzare l’intelligenza artificiale generativa direttamente sugli smartphone. L’IA Generativa ...tuttotek