Gelà Monfrà | il gelato di carne che fa impazzire i social e pure i piemontesi

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Sono bastati un paio di video suiper incuriosire e spingere molta gente, soprattutto del Nord Italia, ad assaggiare il, ildiche si fa in Piemonte: «La gente si fa anche cinquanta chilometri per assaggiarlo, sono venuti da Milano apposta e un gruppo anche dei dintorni di Pavia», racconta così Alessio Macchia, ideatore del nuovo street food made in Monferrato. Si tratta di un nuovo modo per consumare ladi Fassona mentre si è a passeggio. Tutto nasce dalle menti dei titolari di Cascina Rosengana in provincia di Asti, precisamente a Cocconato, un paesino che non conta nemmeno 1.500 abitanti. «In occasione di una fiera in cui eravamo ospiti, abbiamo scelto di portare il piatto rappresentativo del nostro agriturismo – carpaccio di Fassona con crema ...