Gaza | summit Austin-Gallant al Pentagono

Usa: Israele permetta al capo dell'Unrwa di entrare a Gaza - Washington, 19 mar. (askanews) - Vedant Patel, viceportavoce del Dipartimento di Stato americano, ha affermato che Israele dovrebbe far entrare ...stream24.ilsole24ore

Gaza, Meloni: "A iniziare la guerra è stata Hamas" - (Agenzia Vista) “Non possiamo dimenticare chi è stato a scatenare questo conflitto, massacrando civili inermi, donne e bambini compresi, e ...stream24.ilsole24ore

5 miliardi per Kiev e uno schiaffo tedesco al Cremlino - Crisi Ucraina (Europa) I ministri degli Esteri Ue vara il Fondo di assistenza per l’Ucraina. Berlino frena, ma non riconosce il voto russo. Scintille su Gaza. Di Andrea Valdambrini ...ilmanifesto