Gaza | Sinistra per Israele lancia il suo manifesto | “Netanyahu sbaglia ma è stata Hamas ad attaccare”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Lia Quartapelle, deputata del Pd, lei giovedì alle 21, al Circolo Caldara di via De Amicis a Milano, introdurrà la presentazione deldiper‘Dal 7 ottobre alla pace’. Qual è l’obiettivo del? “Rire una prospettiva politica rispetto al conflitto tra. I morti civili asono tantissimi, la società israeliana è dolorosamente segnata dal terrorismo die sembra che non ci sia via d’uscita. E’ proprio il momento di percorrere strade politiche per trovare soluzioni al conflitto. Anche perché questo conflitto è intricato perché è segnato da assenza di leadership. Bisogna partire da, che ha più responsabilità e che, come democrazia, può più rapidamente ...