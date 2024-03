Gaza | migliaia di persone risultano disperse nella Striscia ma nessuno le sta cercando

“Abbiamo trovato la guerra, che non è solo quella che si combatte con le bombe e i missili. In questo caso è una guerra fatta di crimini che si sommano l’uno all’altro quotidianamente. E il crimine ... (ilfattoquotidiano)

“Prima della guerra Gaza era una grande prigione a cielo aperto , oggi è un grande cimitero a cielo aperto , anche per quello che riguarda il rispetto delle regole internazionali”. Lo ha detto l’alto ... (ilfattoquotidiano)

Al bilancio delle vittime che conta quasi 32mila morti e più di 74mila feriti si aggiungono circa ottomila dispersi - Dall’inizio della guerra di Israele contro Hamas a Gaza, quasi 32 mila persone sono rimaste uccise e più di 74 mila sono state ferite ma tra i palestinesi della Striscia si contano anche migliaia ...tpi

Chi affama Gaza è soltanto Hamas - Ma al 18 marzo entrano a Gaza l'80% di camion in più di prima della guerra adesso ... perfino in cambio delle sue condizioni, la liberazione di un migliaio di assassini di cittadini innocenti in ...ilgiornale

In fuga da Gaza, l’appello a Fanpage: “Nessuna guerra come questa, aiutateci a salvare le nostre figlie” - La testimonianza straziante a Fanpage.it di una coppia palestinese fuggita dalla Striscia di Gaza: "Lì ci sono ancora due nostre figlie, aiutateci ...fanpage