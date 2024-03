Gaza | media | 27 morti in raid Israele su campo profughi Nuseirat

(Di mercoledì 20 marzo 2024) L'agenzia palestinese Wafa afferma che 27 persone sono morte in un bombardamento israeliano che nelle prime ore di oggi avrebbe colpito ildi, nel centro della Striscia di. Citando funzionari sanitari palestinesi, ieri sera la Reuters ha detto che almeno 15 persone sono state uccise da un attacco aereo contro una casa nello stesso. L'emittente araba Al Jazeera ha affermato invece che altre 23 persone sarebbero morte in uncontro la rotonda Kuwait della città di, luogo di distribuzione di aiuti umanitari. Il bilancio delle vittime palestinesi nella Striscia dal 7 ottobre è di almeno 31.820e 73.935 feriti, secondo il Ministero della Sanità locale gestito da Hamas.

Gaza, incubo carestia. Le voci dei palestinesi all'inferno: "Mangiare è la sfida più grande": "Mangiare a Gaza costa quanto in un ristorante di lusso in un Paese ricco", racconta ancora Ahmed ... Come rilevato anche da diversi media, per una scatola di fagioli si spendono due dollari, sei per il ...

Israele - Hamas, le news di oggi dalla guerra. Media: "Almeno 15 morti in un raid su una casa nel centro di Gaza". Altre 23 vittime tra gli operatori degli aiuti: ... cento giorni di dolore a Gaza I motivi del conflitto - Domande e risposte Dossier " Sentieri di guerra Punti chiave 17:08 Media: "Biden ha detto a Netanyahu di non volerlo indebolire" 14:45 ...