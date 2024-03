Gaza | Hamas | “Israele ha respinto nostra proposta di cessate il fuoco”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2024), 20 mar. (Adnkronos) –avrebbel’ultimapresentata daper unilnella Striscia die per la liberazione degli ostaggi in cambio di detenuti palestinesi. Lo ha dichiarato Osama Hamdan, alto funzionario di, affermando che daè arrivata ”una risposta negativa” all’ultimaconsegnata dai negoziatori del gruppo. Lo riporta l’emittente al-Arabiya., ha aggiunto Hamdan, ”sta cercando di porre fine alla guerra aggressiva contro il nostro popolo e sta aumentando i suoi sforzi per portare aiuti” alla popolazione assediata della Striscia di, ha proseguito, ”ha presentato ...