Gaza | governo Canada | stop a esportazione di armi verso Israele

(Di mercoledì 20 marzo 2024) In un'intervista al Toronto Star, la ministra degli Esteri canadese Melanie Joly ha affermato che ildel suo Paese attuerà una risoluzione non vincolante approvata dalla Camera dei comuni che chiede la fine di "ulteriori autorizzazioni e trasferimenti diper garantire il rispetto del regime canadese didie aumentare gli sforzi per fermarne il commercio illegale, ancheHamas". "È deplorevole che ilcanadese stia facendo un passo che mina il diritto diall'autodifesa contro i terroristi di Hamas", ha commentato sul suo profilo X il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz. "La storia giudicherà duramente l'attuale azione del", ha aggiunto ...

