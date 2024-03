Galles-Finlandia | qualificazioni Euro 2024 | tv | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 20 marzo 2024)è un match valido per gli spareggi di qualificazione ade si gioca giovedì alle 20:45: diretta tv,. Nelleadildi Robert Page non è riuscito a tenere il passo di Turchia e Croazia, chiudendo al terzo posto a quota 12 punti e a -4 dai croati secondi. I britannici, alle prese con un difficile ricambio generazionale – questa era la loro prima campagna di qualificazione senza la stella Gareth Bale, che si è ritirato – hanno ottenuto qualche vittoria importante (in casa hanno battuto la Croazia e pareggiato con la Turchia) ma i passi falsi con l’Armenia – una sconfitta e un pareggio – gli sono costati ...