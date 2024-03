Galleria troppo stretta | il bus degli studenti in gita non passa Accade a Trieste

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Un pullman diine Muggia ha dovuto affrontare un imprevisto ieri pomeriggio: il mezzo,grande per ladi Muggia, non è riuscito a raggiungere l'Hotel San Rocco dove gliavrebbero dovuto alloggiare. L'articolo .

Vento di rinascita, la mostra "Prima - Vera" alla Galleria ARTtime - ARTtime, il suo nome in ambito artistico è sinonimo di moto perpetuo: la dinamica Galleria udinese è pronta infatti a presentare ... prosegue nella sua attività lavorativa, la passione è troppo forte; ...udinetoday

Galleria a Muggia è troppo stretta, Polidori in soccorso a una scolaresca bloccata - Un pullman di studenti, una scolaresca di Parma in gita a Trieste e Muggia, deve raggiungere l’Hotel San Rocco per alloggiare. Il mezzo arriva a Muggia, ma non può passare attraverso la Galleria. Perc ...triestecafe

Treni bloccati, caos per Pasqua/ La frana in Galleria e la fragilità di un sistema - La frana scopre le fragilità di un territorio e, con esse, quelle di un sistema. Ci voleva un incidente di percorso per rendere evidente e concreto il filo sottile che lega il Sud a ...quotidianodipuglia