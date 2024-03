Gaeta | gabbiano ferito in pericolo a bordo strada | salvato dalla Polizia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 20 marzo 2024), 20 marzo 2024 – Ladi Stato di, nei giorni scorsi, ha tratto in salvo unche giacevalungo la “Flacca”. I poliziotti, durante i consueti servizi di controllo del territorio si sono imbattuti nel povero volatile che, verosimilmente spaventato e non riuscendo più a spiccare il volo, era rimasto fermo arappresentando anche unper i veicoli in transito. Dopo aver posizionato l’autovettura di servizio con i dispositivi luminosi in funzione e in modo da proteggerlo, ilè stato recuperato dagli stessi colleghi ed affidato alle cure degli Addetti del Parco Regionale Riviera di Ulisse di. Grazie al cielo, l’avventura del volatile ha avuto un lieto fine, ...