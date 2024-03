Gabri Veiga sul no al Napoli | «Non era il posto giusto per me»

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Le parole di, giovane centrocampista spagnolo dell’Al-Ahli, sulla sua scelta di trasferirsi in Arabia Sauditaha parlato ad AS della sua scelta di giocare in Arabia Saudita a discapito del. PAROLE – «Come sempre nel calciomercato, le squadre hanno liste di preferenze in diverse posizioni, le più importanti e quelle necessarie da rinforzare. Ovviamente abbiamo ricevuto l’interesse del, che è una grande squadra. Nessuno ne dubita e lo dirò sempre. E il progetto mi è piaciuto, come potrebbe essere importante all’interno di un grande club che giocherà la Champions League. Ma nel calcio tutto cambia da un giorno all’altro, e arriva un momento in cui la visione del club nei miei confronti, per X motivi, cambia. Quindi da giocatore ho pensato, e lo ...

