Gabri Veiga spiega il rifiuto al Napoli | “Non mi sentivo così importante”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il centrocampista spagnolo, accostato alnel recente mercato, ha rivelato i motivi del mancato arrivo al, legati alla prospettiva di non essere considerato abbastanzanel progetto partenopeo. CALCIO, talentuoso centrocampista spagnolo finito nel mirino delnel recente calciomercato invernale, hato in un’intervista ad AS i motivi che lo hanno spinto a rifiutare la corte degli azzurri per accasarsi all’Al-Ahli in Arabia Saudita. L’interesse del“Ovviamente abbiamo ricevuto l’interesse del, una grande squadra. Nessuno ne dubita. E il progetto mi è piaciuto, come potrebbe essere ...

Gabri Veiga ora è un calciatore dell’Al Ahli, ma quest’estate era vicinissimo all’approdo al Napoli. Intervistato da As, l’ex Celta Vigo ha parlato della sua nuova vita in Arabia. Come ti sei ... (ilnapolista)

Gabri Veiga , vicino al Napoli nella scorsa estate e poi finito all’Al Ahli, ha parla to al quotidiano sportivo Spagnolo AS. Anche in merito alla trattativa che c’era stata con il club partenopeo. Di ... (terzotemponapoli)

Le parole di Gabri Veiga , giovane centrocampista spagnolo dell’Al-Ahli, sulla sua scelta di trasferirsi in Arabia Saudita Gabri Veiga ha parlato ad AS della sua scelta di giocare in Arabia ... (calcionews24)

Gabri Veiga: “Napoli non era il posto giusto per me - Visualizzazioni: 193 Il calciatore ex Celta Vigo Gabri Veiga ha parlato ai microfoni di AS sulla sua scelta di andare a giocare in Arabia e sul suo no al Napoli. Le parole di Gabri Veiga Di seguito le ...calciostyle

Il Chief Executive Officer della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato alla prima edizione del Juventus Business Forum. - Visualizzazioni: 332 Il Chief Executive Officer della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato alla prima edizione del Juventus Business Forum. Di seguito, un estratto delle sue parole: “Finalmente i ...calciostyle

Il Menu di NM - Di seguito il calendario completo. AL AHLI - Gabri Veiga: "Il Napoli è una grande squadra e mi piaceva il progetto, ma la loro visione su di me era cambiata e non era il posto giusto per sentirmi ...napolimagazine