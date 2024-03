Gabri Veiga | «Napoli non era il posto giusto per me | avevo bisogno di fiducia»

(Di mercoledì 20 marzo 2024)ora è un calciatore dell’Al Ahli, ma quest’estate era vicinissimo all’approdo al. Intervistato da As, l’ex Celta Vigo ha parlato della sua nuova vita in Arabia. Come ti sei adattato alla vita araba? Hai nostalgia della Galizia? «All’inizio è stato difficile, e soprattutto per un ragazzo come me, che non ho mai vissuto fuori dalla Galizia. Ma ora mi sono adattato bene». C’è una cultura calcistica in Arabia che va oltre l’investimento di Cristiano Ronaldo e dei mega-contratti della Saudi Super League? «Forse è il paese in Asia, insieme al Giappone, in cui c’è più cultura calcistica. Forse ora sta diventando più visibile per ovvi motivi, ma per strada vedi tanti bambini che indossano maglie di Real Madrid, Barça, City, Nazionale… Sono abbastanza sorpreso dal livello dei giocatori della lega saudita». Come hai reagito ...

