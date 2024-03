Futuro | innovazione e sostenibilità nel trasporto | packaging e logistica

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Bologna, 20 marzo 2024 – Giovedì 21 marzo alle 17, la Fondazione Fashion Research Italy di Bologna ospiterà il convegno “nel: prospettive e soluzioni per unresiliente”, organizzato da QN ECONOMIA nell’ambito del ciclo QN DISTRETTI - Le sfide dei territori e dei distretti italiani: QN incontra i protagonisti delle filiere. Il convegno si concentrerà sull’analisi delle più recenti evoluzioni nel campo dei trasporti, dele della, focalizzando l’attenzione sulle tecnologie innovative, l’ottimizzazione dei processi e laambientale all’interno dei distretti logistici. Dopo il saluto di benvenuto di Pietro Cervellati, Brand Ambassador ...

L’Assessorato ai trasporti di Regione Lombardia ha organizzato l’evento istituzionale “I trasporti a 360° - Un anno di sfide e un futuro di obiettivi” per parlare dello stato dell’arte del trasporto ... (sbircialanotizia)

Imprese, quelle estere puntano su innovazione con 33% spesa privata in R&S - I dati dell' Osservatorio Confindustria e Luiss su imprese a capitale estero nel paese Gli investimenti delle imprese a controllo estero in Italia, sia in beni materiali che immateriali, hanno registr ...adnkronos

The Circle, l’economia circolare in immagini - Fondazione Cariplo porta a Milano le fotografie di Luca Locatelli con un’exhibition allo Ied dal 21 marzo. Accanto alla mostra altri eventi sulla circular economy ...vita

Un weekend di vittorie per l'ambiente: l'impresa di PlasticFree - Un trionfo di solidarietàNel cuore della Brianza, un gruppo di eroi moderni ha trasformato un weekend qualunque in una festa di ...monza-news