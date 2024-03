Anguissa e Lobotka, il Futuro pare già deciso: la situazione - Di fatto, a oggi, soltanto Anguissa e Lobotka possono dirsi certi del posto. Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si prova a delineare gli scenari futuri per quel che concerne il reparto ...tuttonapoli

Futuro Anguissa e Lobotka: sono titolari inamovibili - ForzAzzurri.net - La Gazzetta dello Sport - Futuro Anguissa e Lobotka: sono titolari inamovibili L'edizione odierna del quotidiano, ha posto l'attenzione sul Futuro di ...forzazzurri

Lobotka: "Anno strano, ma non siamo il Real! Lavoriamo per arrivare a quei livelli. Futuro Non so cosa accadrà" - Stanislav Lobotka parla della stagione del Napoli a margine del premio ricevuto dalla Federazione slovacca come miglior calciatore slovacco del 2023: "Questa per me è una ...tuttonapoli